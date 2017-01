Emergenza freddo, appello di Croce Rossa romana: «Aiutateci ad aiutare»

L’organizzazione chiede aiuto a tutti i cittadini: si raccolgono coperte, sacchi a pelo, giacconi, sciarpe e cappelli per le persone senza dimora

Un appello «a tutti i cittadini romani e della provincia» arriva direttametne dalla pagina Facebook di Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma. L’invito, in questi giorni di freddo eccezionale, è a «darci una mano a proseguire nella nostra ttività di assistenza ai senza dimora». In particolare, in tutte le sedi della Croce Rossa si raccolgono per tutta la settimana coperte, sacchi a pelo, giacconi invernali, sciarpe, cappelli e guanti, da destinare alle persone che vivono in strada assistite da Cri Roma.

Ogni sera infatti i volontari di Croce Rossa stanno battendo il territorio cittadino con le unità di strada e, in più, con un camper sanitario attrezzato per dare assistenza a quanti continuano a dormire in strada anche in queste giornate di freddo intenso. È al loro servizio, portato avanti tutto l’anno e potenziato in questo periodo, che l’appello di Diodati vuole dare forza.

Per informazioni sui punti di raccolta e per conoscere meglio l’attività di Croce Rossa di Roma: http//www.criroma.org.

9 gennaio 2017