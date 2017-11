Emergenza smog, ferme le auto più inquinanti

Nonostante la domenica ecologica del 19 novembre, non migliora la qualità dell’aria nella Capitale. «A causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla legge per l’inquinamento da polveri sottili», affermano dal Campidoglio, scatta un nuovo blocco della circolazione per le auto più inquinanti, nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, dalle 7.30 alle 20.30. Fascia verde interdetta dunque a ciclomotori e motoveicoli pre euro 1 ed euro 1; autoveicoli alimentati a benzina euro 2. A queste vanno aggiunte le due categorie già bloccate in modo permanente, ovvero autoveicoli alimentati a benzina pre euro 1 ed euro 1 e quelli a gasolio (diesel) anche euro 2. Previste, nell’ordinanza del sindaco Raggi, le consuete deroghe per mezzi di soccorso, auto con il contrassegno disabili, veicoli impegnati nei servizi di emergenza (l’elenco completo nell’ordinanza).

Limitazioni anche per gli impianti di riscaldamento, che «dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 17-18 gradi, in funzione del tipo di edificio», si legge nel testo del Campidoglio. Le previsioni non servono a rassicurare: né nubi né piogge in arrivo su Roma, il che significa che l’allarme inquinamento si protrarrà con ogni probabilità fino al prossimo sabato.

22 novembre 2017