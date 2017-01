«Etica della politica», nuovo corso alla Lateranense

Dal 6 febbraio l’iniziativa di formazione promossa dal Movimento PER, con lezioni, seminari, stage. Già formati 250 giovani

Partirà il 6 febbraio il nuovo corso di alta formazione universitaria post–laurea in “Etica della politica nell’epoca post moderna: persona, istituzioni, società”. Un’iniziativa diretta dalla bioeticista Olimpia Tarzia e promossa dal Movimento PER (Politica Etica e Responsabilità) alla Pontificia Università Lateranense. Si tratta di 750 ore complessive di formazione, tra lezioni frontali, seminari di approfondimento, esercitazioni, 90 ore di stage presso il Consiglio Regionale del Lazio. Una scommessa sui giovani per prepararli all’impegno politico nel loro territorio. «L’azione politica – spiega Tarzia, eletta nel Consiglio regionale del Lazio – richiede etica, responsabilità ma anche competenze e i cattolici devono parlare a tutti. Per farlo devono avere chiare le proprie radici antropologiche e difendere la propria identità: condizioni essenziali per un vero dialogo con chi non è credente. Non possiamo accettare la pretesa di chi chiede ai cattolici di rinunciare a contribuire alla vita sociale e politica del nostro Paese, di chi vorrebbe imporci un’afasia, convinta o tattica che sia.

Il corso ha formato finora più di 250 giovani grazie alla collaborazione della Lateranense e alla lungimiranza del rettore dal Covolo». Il corso è dedicato principalmente a giovani laureati, ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire principi e tematiche come difesa della vita, promozione della famiglia, libertà educativa, libertà religiosa, ma anche sviluppo, ambiente, lavoro, etica ed economia, ruolo dei media, ricerca scientifica. «Persone che non abbiano paura di andare controcorrente – sottolinea Tarzia – e desiderosi di impegnarsi in prima persona per riaffermare una nuova politica al servizio dell’uomo, in cui il valore della persona e della dignità umana sono fondamento e fine». Nel comitato scientifico nomi di esperti di vari settori come Tonino Cantelmi, Angela Maria Cosentino, Francesco D’Agostino, Bruno Dallapiccola, Marcella Farina, Antonio Gaspari, Cesare Mirabelli, Antonio G. Spagnolo. Il corso è a numero chiuso e si terrà tutti i lunedì; la domanda di ammissione deve essere inviata entro il 27 gennaio (tel. 06.86386392, movimentoper@tiscali.it, www.movimentoper.it ).

18 gennaio 2017