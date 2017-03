Ferrovia Termini – Giardinetti, proseguono i lavori

Durante l’interruzione, assicurano da Roma Capitale, viene potenziato il servizio di trasporto di superficie della linea bus 105 (stazione Parco di Centocelle metro C-Termini). Intanto, riferisce l’assessore alla Città in movimento Linda Meleo, «nella stazione di Centocelle è già stata completata la ristrutturazione delle pensiline e delle banchine, nonché la riqualificazione e ripulitura dell’atrio e del sottopasso. La nostra intenzione è di recuperare quest’infrastruttura. E stiamo studiando l’ipotesi di prolungare la ferrovia fino a Tor Vergata».

Dal 15 al 18 marzo, lavori in corso anche per il tram 3, che cambia percorso. Per lavori sui marciapiedi all’interno della sede tranviaria di piazza Santa Croce in Gerusalemme, i convogli da Valle Giulia percorreranno via di Porta Maggiore, via Principe Eugenio, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e viale Manzoni, senza transitare per piazza Santa Croce in Gerusalemme e viale Carlo Felice. Stessa deviazione ma in senso inverso per le vetture provenienti da Trastevere. Deviati anche i tram delle linee 3 e 8 in uscita e in entrata dal deposito Prenestina. Durante i lavori, nell’area di piazza San Giovanni verranno istituite due fermate provvisorie per la linea di bus 51.

14 marzo 2017