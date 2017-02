Fiac, nominato il nuovo assistente ecclesiastico

È il vescovo Eduardo Horacio García, assistente dell’Azione cattolica argentina. Il ricordo del predecessore Mansueto Bianchi, «prematuramente scomparso»



Il dicastero per i Laici, la famiglia e la vita ha nominato il nuovo assistente ecclesiastico del Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac): è l’assistente nazionale dell’Azione cattolica argentina Eduardo Horacio García, vescovo di San Justo. Ne dà notizia il segretariato del Fiac, ringraziando il prefetto del dicastero, il cardinale Kevin Farrell.

«Tutte le Ac del mondo – si legge nella nota firmata dal coordinatore del segretariato Emilio Inzaurraga – accolgono con grande gioia il nuovo assistente assicurando la loro preghiera. In questo momento il ricordo e la gratitudine vanno a monsignor Mansueto Bianchi che lo ha preceduto nell’incarico, prematuramente scomparso». Infine, un augurio: «Siamo certi che monsignor Eduardo, che ha condiviso il lavoro del segretariato in questi anni come assistente nazionale dell’Ac Argentina, insieme agli altri assistenti nazionali dei Paesi membri (Argentina – Burundi – Italia – Romania e Spagna), aiuterà il Fiac a sostenere e a promuove l’Ac nel mondo in chiave missionaria, nel solco del Concilio Ecumenico Vaticano II e con la Evangelii gaudium».6 febbraio 2017