Fiac, “Un minuto per la pace”, per Medio Oriente e Siria

Si rinnova l’iniziativa del Forum internazionale di Azione cattolica. Giovedì 8 giugno alle 13 l’appuntamento con «una preghiera che cammina». Attraversando il mondo

A tre anni dall’incontro di preghiera voluto in Vaticano da Papa Francesco con il presidente israeliano Peres e quello palestinese Abu Mazen, domani, giovedì 8 giugno, torna l’iniziativa “Un minuto per la pace”, lanciata dal Forum internazionale di Azione cattolica. La scelta di quest’anno, spiegano i promotori, «è motivata dalle parole con cui, lo scorso aprile, Papa Francesco ricordò ai partecipanti al II Congresso internazionale di Azione cattolica i “pilastri” tradizionali del carisma dell’Ac: preghiera, formazione, sacrificio e apostolato». Invitando ad aprirsi ai bisogni del mondo, ricordano, il Papa disse: «Pregate: in quella santa estroversione che pone il cuore nei bisogni del popolo, nelle sue sofferenze e nelle sue gioie. Una preghiera che cammini, che vi porti molto lontano».

Spinti da queste parole, «Forum internazionale di Azione cattolica, Umofc, Azione cattolica italiana, Azione cattolica argentina e la Commissione nazionale Giustizia e pace della Conferenza episcopale argentina invitano i propri aderenti e quanti lo desiderano a porre nel cuore la sofferenza dei popoli senza pace – primi fra tutti quelli del Medio Oriente e in particolare della Siria – trasformandola in preghiera». L’appuntamento è per domani, giovedì 8 giugno, alle 13: «Al lavoro, in strada, a casa, tutti sono invitati per un minuto a una preghiera che “porti molto lontano”, abbracciando il mondo. È un modo semplice per ricordare che ognuno di noi può essere ogni giorno strumento di pace».

7 giugno 2017