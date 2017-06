Filippine, nell’assedio di Marawi bambini usati come scudi umani e soldati

Almeno 174 le vittime del conflitto in corso dal 23 maggio. Il vescovo Edwin de la Pena ricorda il rapimento di padre Chito Suganob: «Ostaggi non sono danni collaterali»

Prosegue l’assedio alla città di Marawi, nell’isola filippina di Mindanao. Le forze governative, informa l’Agenzia Fides, hanno ripreso quasi l’intera città che era stata occupata dai jihadisti; solo un centinaio di militanti restano asserragliati nelle ultime case, dove si trovano anche più di 200 ostaggi tra cui donne e bambini. Tra loro anche padre Chito Suganob e con lui 15 fedeli cattolici. «Preghiamo per padre Chito, perché abbia perseveranza nella fede e perché il Signore doni la grazia della fortezza a lui e ai suoi compagni rapiti dai terroristi – dichiara il vescovo di Marawi Edwin de la Pena -. Gli ostaggi non si possono mai considerare “danni collaterali”, dunque speriamo che le forze armate facciano il possibile per salvarli. Sono nostri fratelli, e preghiamo per loro».

Fonti locali informano che i militanti del gruppo terrorista “Maute”, collegato allo Stato islamico, utilizzano donne e bambini come scudi umani, e intendono usarli per fuggire. Secondo stime ufficiali, sono almeno 174 le vittime del conflitto in corso dal 23 maggio nella città, mentre è tuttora in vigore sull’isola di Mindano la legge marziale dichiarata dal presidente Rodrigo Duterte. Intanto però anche la crisi umanitaria si aggrava: secondo l’Unicef almeno 50mila bambini sono stati coinvolti nel conflitto e alcuni di loro sono utilizzati dai terroristi come combattenti. «Siamo profondamente preoccupati per qualsiasi azione che possa mettere in pericolo la vita e la sicurezza dei bambini e disturbare il loro sviluppo generale o l’accesso a servizi sociali di base, come l’istruzione e la sanità», è il commento di Lotta Sylwander, responsabile Unicef nelle Filippine. Il conflitto potrebbe avere un impatto grave e a lungo termine sulla salute psico-sociale dei bambini. Nel conflitto intanto sono andate distrutte due scuole elementari della città.

1° giugno 2017