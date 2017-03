Fischio d’inizio per la Clericus Cup

L’XI edizione al via il 4 marzo. In campo 372 giocaatori da 66 Paesi. Sulla spalla di ogni maglia i sei principi per «cambiare il mondo con lo sport»



Al via domani, sabato 4 marzo, al Centro sportivo Pio XI l’XI edizione della Clericus Cup, promossa dal Centro sportivo italiano (Csi) con il patrocinio dell’Ufficio nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, e del Pontificio Consiglio della cultura. Pronte a scendere in campo in quello che i media hanno ribattezzato il “mondiale della Chiesa”, 18 squadre, per un totale di 372 giocatori, fra sacerdoti e seminaristi, provenienti da 66 Paesi del mondo. Le due finali si giocheranno il 27 maggio.

Media partner dell’iniziativa, Radio Vaticana, che ha ospitato, ieri, la conferenza stampa di presentazione. «Vicinanza alla Chiesa» e «sguardo missionario nel mondo»: è racchiuso in questi, per il presidente del Csi Vittorio Bosio, il senso del torneo, accompagnato dallo slogan “Mettiamoci in gioco nella vita come nello sport”. Un invito mutuato dall’esortazione di Papa Francesco al Csi durante l’incontro, il 7 giugno 2014, in occasione del 70° di fondazione dell’associazione sportiva di ispirazione cristiana.

Lo slogan campeggia anche sulle maglie dei giocatori. Il motivo lo spiega il consulente ecclesiastico don Alessio Albertini: «Il Papa ci dice di amare il rischio e di metterci in gioco nonostante le difficoltà che s’incontrano. Chi gioca – sottolinea il sacerdote – vince anche la paura che talvolta fa tremare le gambe. Con la Clericus Cup affidiamo ai partecipanti il compito di far giocare questa partita a tutti i giovani che incontreranno nella loro vita». Oltre allo slogan poi sulla spalla di ogni maglia campeggeranno in bella vista con patch multicolor anche i sei valori ispirati alla conferenza “Sport at the service of Humanity”, promossa lo scorso ottobre a Roma dal Pontificio Consiglio della cultura, per «cambiare il mondo con lo sport»: joy, respect, love, compassion, enlightenment, balance (gioia, rispetto, amore, compassione, razionalità, equilibrio).

Tra le novità di questa edizione 2017, il debutto assoluto del Collegio San Pietro e del Collegio Ucraino. Ampio spazio alle “cronache” del torneo assicuato da Tv2000 e Radio Vaticana.

3 marzo 2017