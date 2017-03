Forum famiglie: la sentenza dei due padri «ci lascia perplesse»

Le vicepresidenti nazionali si esprimono sulla decisione che per la prima volta in Italia riconosce due uomini come genitori di 2 bimbi nati da madre surrogata



Sono le due vicepresidenti nazionali Emma Ciccarelli e Maria Grazia Colombo a dare voce alla posizione del Forum famiglia sulla decisione della Corte d’appello di Trento, che per la prima volta in Italia ha riconsciuto a due uomini la possibilità di essere considerati padri di due bambini nati in Canada da una madre surrogata. Una sentenza, dichiarano, che «ci lascia perplesse, come donne e come madri».

Per Ciccarelli e Colombo, «una donna onesta intellettualmente non può restare indifferente alla maternità surrogata». Non solo: quella sentenza, proseguono, «è anche contraria ai vari pronunciamenti della Corte europea di Strasburgo e del Parlamento europeo che si sono espressi chiaramente contro l’utero in affitto. Come donne e come madri – concludono – siamo convinte che un bambino abbia il diritto ad avere una mamma e un papà e, soprattutto, che sia una delle violenze peggiori strappare un figlio dal seno di sua madre. Un giudice non dovrebbe permettere simili forzature cercando di stare sempre dalla parte del più debole».

2 marzo 2017