Francesco ai leader musulmani: «Tra fratelli, ascoltarci, cercare insieme la strada»

Prima dell’udienza generale in piazza San Pietro Papa Francesco ha incontrato questa mattina, mercoledì 5 aprile, una delegazione di leader musulmani della Gran Bretagna. La Sala stampa della Santa Sede informa che erano presenti, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, Moulana Ali Raza Rizvi, presidente, Majlis e ulama Europe; Moulana Muhammad Shahid Raza, Chairman, British Muslim Forum, Gran Bretagna; Shaykh Ibrahim Mogra, Co-Chair, Christian Muslim Forum; Moulana Sayed Ali Abbas Razawi, direttore generale, Scottish Ahlul Bayt Society.

«A me piace pensare che il lavoro più importante che noi dobbiamo fare oggi fra noi, nell’umanità, è il lavoro dell’orecchio: ascoltarci – ha detto il Papa -. Ascoltarci, senza fretta di dare la risposta. Accogliere la parola del fratello, della sorella, e pensare poi di dare la mia. Ma la capacità di ascolto, questo è tanto importante». Francesco ha osservato che «quando le persone hanno questa capacità di ascolto, parlano con un tono basso, tranquillo. Invece, quando non ne hanno, parlano forte e gridano pure».

Tra «fratelli», ha continuato, «tutti noi dobbiamo parlare, ascoltarci e parlare adagio, tranquilli, cercare insieme la strada. E quando si ascolta e si parla, già si è sulla strada». Infine il commiato: «Vi ringrazio di questo cammino che state facendo e chiedo a Dio onnipotente e misericordioso di benedirvi. E chiedo a voi di pregare per me. Thank you very much».

5 aprile 2017