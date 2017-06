Francesco ai sacerdoti: «Non siate dei burocrati»

La vita presbiteriale, ha detto alla Congregazione per il Clero, «vuol dire giocarsi la vita per il Signore e per i fratelli»

«Non riempire» i «posti vuoti» con «gente che non è stata chiamata dal Signore, non prendere da qualsiasi parte; esaminare bene la vocazione di un giovane, l’autenticità, e se viene per rifugiarsi o perché sente la chiamata del Signore». È il monito rivolto questa mattina dal Papa ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per il Clero, ricevuti in udienza. «Accogliere soltanto perché abbiamo bisogno, cari vescovi, questa è un’ipoteca per la Chiesa! – avverte Francesco – Un’ipoteca».

Il Pontefice invita inoltre a non lasciare soli i sacerdoti: «I vescovi vicini ai sacerdoti; i vescovi vicini ai preti. Quante volte io ho sentito le lamentele di sacerdoti… Questo l’ho detto tante volte – forse lo avrete sentito –: ho chiamato il vescovo; non c’era, e la segretaria mi ha detto che non c’era; ho chiesto un appuntamento; “È tutto pieno per tre mesi…”. E quel prete rimane staccato dal vescovo». Dal Papa l’invito ai presuli a richiamare i preti che li hanno cercati «quello stesso giorno, alla sera o il giorno dopo, non di più» per valutare insieme «se è urgente, non urgente». «Vicinanza. Vicinanza ai preti – conclude Francesco -. Non si può governare una diocesi senza vicinanza, non si può far crescere e santificare un sacerdote senza la vicinanza paterna del vescovo».



«Condividere con il cuore, perché la vita presbiterale non è un ufficio burocratico né un insieme di pratiche religiose o liturgiche da sbrigare» ma è «giocarsi la vita per il Signore e per i fratelli, portando nella propria carne le gioie e le angosce del Popolo, spendendo tempo e ascolto per sanare le ferite degli altri, e offrendo a tutti la tenerezza del Padre».



Questa l’ultima consegna ideale di Papa Francesco ai giovani sacerdoti, stamani durante l’udienza in Vaticano. Dal Pontefice l’esortazione a «vivere questa condivisione con i giovani e i ragazzi», a stare in mezzo a loro «come chi sa condividere con il cuore la loro vita, ascoltare le loro domande e partecipare concretamente alle diverse vicissitudini della loro vita».



«I giovani non hanno bisogno di un professionista del sacro o di un eroe che, dall’alto e dall’esterno, risponda ai loro interrogativi; essi sono attratti piuttosto da chi sa coinvolgersi sinceramente nella loro vita, affiancandoli con rispetto e ascoltandoli con amore. Si tratta di avere un cuore colmo di passione e compassione, soprattutto verso i giovani. Pregare senza stancarsi, camminare sempre e condividere con il cuore – la conclusione di Francesco – significa vivere la vita sacerdotale guardando in alto e pensando in grande. Non è un compito facile, ma si può mettere piena fiducia nel Signore perché Egli ci precede sempre nel cammino».

1° giugno 2017