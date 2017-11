Francesco al Bangladesh: «Non vedo l’ora di stare insieme»

«Cari amici, mentre mi preparo a visitare il Bangladesh ormai tra pochi giorni, desidero inviare una parola di saluto e di amicizia a tutto il suo popolo». Inizia con queste parole il videomessaggio indirizzato da Francesco al popolo bengalese, in occasione dell’imminente viaggio apostolico, dal 30 novembre al 2 dicembre. «Non vedo l’ora del momento nel quale potremo stare insieme», le parole del Papa, che spiega: «Vengo come ministro del Vangelo di Gesù Cristo, per proclamare il suo messaggio di riconciliazione, di perdono e di pace». Per la comunità cattolica del Bangladesh, che la visita del successore di Pietro intende confermare «nella fede e nella testimonianza del Vangelo», ma anche per l’intero popolo. «Noi – osserva il pontefice – viviamo in un tempo in cui i credenti e gli uomini di buona volontà in ogni luogo sono chiamati a promuovere la reciproca comprensione e il rispetto, e a sostenersi l’un l’altro come membri dell’unica famiglia umana».

21 novembre 2017