Francesco al Quirinale il 10 giugno

Annunciata dal direttore della Sala stampa vaticana la visita ufficiale del Papa al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella

Il prossimo 10 giugno Papa Francesco si recherà in visita ufficiale al Quirinale. Lo ha annunciato il direttore della Sala stampa vaticana Greg Burke ieri, lunedì 15 maggio, spiegando che «con tale gesto il Papa intende ricambiare la visita in Vaticano del presidente della Repubblica italiana» Sergio Mattarella, avvenuta il 18 aprile 2015.

Dalla nascita della Repubblica, è il quinto Papa in visita al Colle. Il primo, l’11 maggio del 1963, fu Giovanni XXIII, che incontrò il presidente Antonio Segni. Lo stesso presidente accolse, l’11 gennaio dell’anno successivo, la visita di Paolo VI; a distanza di 2 anni, il 21 marzo 1966, la visita di Paolo VI al presidente Giuseppe Saragat. Dopo di lui fu Giovanni Paolo II il 2 giugno 1984 a recarsi in visita all’allora presidente Sandro Pertini; lo stesso pontefice tornò al Quirinale altre due volte, il 18 gennaio 1986 e il 20 ottobre 1998, per incontrare rispettivamente Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro. Dopo di lui anche Benedetto XVI si recò al Colle due volte, incontrando prima Carlo Azeglio Ciampi, il 24 giugno 2005, e poi, il 4 ottobre 2008, Giorgio Napolitano. Lo stesso Napolitano accolse, il 14 novembre 2013, anche la prima visita al Quirinale di Papa Francesco.

In tutto, le visite dei Papi al Colle nell’Italia repubblicana sono state finora nove. Prima dell’avvento della Repubblica, dal 1870 si registra un unico precedente: il 28 dicembre 1939 Pio XII salì al Colle per ricambiare la visita dei sovrani d’Italia del 21 dicembre.

16 maggio 2017