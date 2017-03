Francesco: il calendario degli impegni di marzo e aprile

Dal 5 marzo gli esercizi spirituali con la Curia ad Ariccia. Sabato 25 la visita a Milano e il 9 aprile quella a Carpi. Poi i riti del triduo pasquale

Saranno da domenica 5 marzo (Prima domenica di Quaresima) fino a venerdì 10, ad Ariccia, gli esercizi spirituali per la Curia romana cui parteciperà anche Papa Francesco. Venerdì 17 marzo – si legge nel calendario diffuso oggi dalla Sala stampa della Santa Sede – è prevista, alle 17, la Liturgia penitenziale a San Pietro. Sabato 25, nella solennità dell’Annunciazione del Signore, il Papa sarà impegnato nella visita pastorale di Milano. Il mese di aprile sarà inaugurato da un’altra visita pastorale, a Carpi questa volta, domenica 2, V di Quaresima. Il 9 aprile, domenica delle Palme, la Messa in piazza San Pietro alle 10, con la benedizione delle Palme e la processione.

Poi i riti del triduo pasquale: Giovedì Santo, 13 aprile, la Messa del Crisma (ore 9.30). Il giorno seguente, sempre a San Pietro, la Cappella papale del Venerdì Santo alle ore 17 seguita in serata (ore 21.15) dalla «Via Crucis al Colosseo». Sabato 15, in basilica, la Veglia di Pasqua comincerà alle ore 20.30, mentre il 16 aprile la Messa di Pasqua in piazza san Pietro avrà luogo alle 10, mentre a mezzogiorno la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica.

3 marzo 2017