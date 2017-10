Francesco su Instagram con oltre 5 milioni di follower

La notizia arriva dalla Segreteria per la comunicazione della Santa Sede: l’account Instagram di Papa Francesco @Franciscus ha superato i 5 milioni di follower. 468 i post pubblicati dall’apertura, il 19 marzo 2016, a ieri, giovedì 26 ottobre, con foto e video del Papa e un testo di accompagnamento in più lingue. Il 65 per cento dei follower sono donne, il 35 per cento uomini. Le fasce di età più presenti: 18-24 anni e 25-34 anni. I Paesi dove l’account è più seguito: Brasile, Stati Uniti, Colombia, Italia, Messico.

«Inizio un nuovo cammino per percorrere con voi la via della misericordia e della tenerezza di Dio»: questo il messaggio con il quale l’account è stato aperto, durante il Giubileo della Misericordia. In quell’occasione, il prefetto della Segreteria per la comunicazione monsignor Dario Edoardo Viganò sottolineava che l’iniziativa ha l’obiettivo di «raccontare un pontificato attraverso le immagini per far entrare nei gesti di tenerezza e di misericordia tutte le persone che vogliono accompagnare o che sono desiderose di conoscere il pontificato di Papa Francesco».

Per volere del pontefice, il coordinamento degli account papali su Twitter, @Pontifex, e su Instagram, @Franciscus, è affidato alla Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, in collaborazione con la Segreteria di Stato.

27 ottobre 2017