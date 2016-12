Francesco telefona a UnoMattina: «Auguro un Natale cristiano»

In apertura di trasmissione gli auguri per i 30 anni in diretta dal Vaticano. Il messaggio per le feste: «Nel Natale di Gesù Dio ha sottolineato la piccolezza»



La puntata di questa mattina, 22 dicembre, di UnoMattina, si è aperta con un fuori programma del tutto particolare. I conduttori Francesca Fialdini e Franco di Mare hanno ricevuto in diretta telefonica dal Vaticano gli auguri di Papa Francesco per i 30 anni del programma. UnoMattina infatti va in onda su Rai1 dal 22 dicembre 1986. «Volevo complimentarmi con voi – le parole di Francesco -, con gli autori del programma, i conduttori, i giornalisti, i registi, i tecnici, gli impiegati. Insomma, con tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questa trasmissione molto popolare. So che oggi sono presenti anche i direttori di Tg1 e di Rai1: un saluto a loro e buon lavoro!».

Alla richiesta dei conduttori di rivolgere un saluto e un augurio agli spettatori – «tra loro ci sono anche molti anziani, molte persone ammalate» – il Papa ha detto: «Auguro a tutti un Natale cristiano, come è stato il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo». Dio, ha evidenziato Bergoglio, «si è fatto piccolo per stare con i piccoli, i poveri, gli emarginati». Nel Natale di Gesù, Dio ha sottolineato la «piccolezza» in «un mondo che adora il dio denaro». Quinidi ha concluso con un saluto e «un abbraccio a tutti».

22 dicembre 2016