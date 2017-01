Freddo, San Calisto aperta ai clochard per la notte

La chiesa, rettoria di Santa Maria in Trastevere, è stata dotata di una trentina di posti letto per ospitare le persone di strada che non hanno rifugio

Per il grande freddo di questi giorni, la Comunità di Sant’Egidio da sabato 7 gennaio ha aperto la chiesa di San Calisto in Trastevere per dare riparo notturno alle persone di strada che non hanno rifugio. A comunicarlo, questa mattina, è stata la Sala stampa della Santa Sede. La chiesa e i locali sono in zona extraterritoriale, proprietà della Santa Sede. Fa parte della parrocchia di Santa Maria in Trastevere affidata alla Comunità di Sant’Egidio.

Attualmente vengono ospitate circa una trentina di persone, fra italiani e stranieri. I locali sono stati opportunamente riscaldati e provvisti di letti e coperte e servizi igienici. Gli ospiti – informa il comunicato della Sala Stampa – possono cenare dalle 19 in poi alla vicina mensa di via Dandolo e accedere alla chiesa di San Calisto tra le 20 e le 22 per lasciare l’edificio alle 8 di mattina.

13 gennaio 2017