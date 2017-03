Frère Alois in udienza dal Papa

Il priore di Taizé ricevuto il 30 marzo, per la quarta volta dall’inizio del pontificato di Francesco. Fra i temi, la prossima visita del patriarca Bartolomeo

Per la quarta volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha ricevuto ieri, 30 marzo, in udienza provata il priore della Comunità di Taizé frère Alois. Tra i diversi argomenti sul tavolo, la vita comunitaria dei fratelli, la ricerca dell’unità tra i cristiani, l’accoglienza dei giovani a Taizé, la presenza accanto alla comunità di rifugiati di diversi Paesi del mondo. Il priore ha informato il pontefice anche della vista a Taizé del patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, in programma per il prossimo 25 aprile.

In occasione delle celebrazioni pasquali, sono attesi a Taizé circa 8mila giovani, che trascorreranno qualche giorno sulla collina, prima e dopo Pasqua. Per la prima volta verrà proposta una veglia di preghiera attorno a un grande fuoco nella notte tra il Sabato Santo e la domenica e la celebrazione di Pasqua avrà luogo la domenica mattina, a partire dalle ore 6.30.

31 marzo 2017