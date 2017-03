Fuci, al via da Camerino la IX Settimana dell’università

È iniziato ieri, lunedì 20 marzo, a Camerino il viaggio della Federazione universitaria cattolica italiana, con l’apertura della IX edizione della Settimana dell’università e il lancio del video che descrive appunto il viaggio che la Federazione sta intraprendendo tra le città di Camerino, per l’evento nazionale della Settimana dell’università, e Pavia e Vigevano, per il prossimo Congresso nazionale di maggio. Oggi pomeriggio, dalle 16, nell’aula conferenze del Rettorato dell’Università di Camerino, è in programma l’evento nazionale della Settimana che si concluderà il 26 marzo, sul tema “Tra valutazione e riconoscimento del merito, quale progetto di Università?”.

La Federazione a Camerino e, nella stessa settimana, in tutti i gruppi Fuci d’Italia, rifletterà sui temi della valutazione della qualità della ricerca degli atenei italiani e dell’importanza che assume il merito all’interno dell’attuale sistema universitario. La scelta di Camerino non è casuale. «Parlando di progetto di Università – spiegano dalla Fuci -, la Federazione vuole ripartire proprio da un luogo colpito duramente dagli ultimi eventi sismici, ma che non si arrende e in cui proprio la stessa università si è resa protagonista della ricostruzione sia materiale che morale della città e, in particolare, dei suoi giovani studenti».

Attesi, tra i realtori, monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche; Vincenzo Zara, rettore dell’Università del Salento e coordinatore della commissione per la didattica della Conferenza dei rettori delle università italiane; Gian Cesare Romagnoli, professore ordinario di politica economica all’Università Roma Tre. Nel programma anche le testimonianze di volontari che hanno preso parte al progetto #iononcrollo e del rettore dell’Università di Camerino Flavio Corradini, che esporrà il progetto #ilfuturononcrolla.

