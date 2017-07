Gelato sospeso, un cono gratis per i bambini

Riparte con il patrocinio gratuito della Regione Lazio la terza estate di gelati sospesi per i bambini di tutta Italia organizzata da Salvamamme

Migliaia di condivisioni sui principali social network e l’adesione di centinaia di gelaterie e bar di tutta Italia hanno convinto l’associazione Salvamamme a rilanciare, anche quest’anno, la “rivoluzione dei gelati”. Il “gelato sospeso 3.0” riparte da Roma con il patrocinio gratuito della Regione Lazio per poi estendersi a tutta Italia. La share economy del “dolce cono” ha preso il via il 1 giugno per concludersi il 31 ottobre.

Come funziona? Ormai si sa che con il gelato si può far rivivere l’antica tradizione di Napoli del caffè sospeso. Prendi un gelato e ne paghi due; il secondo sarà per la famiglia in difficoltà economica che entrerà nel negozio chiedendo un gelato sospeso. E il gelataio di suo sarà di manica larga. Lascia l’offerta nel vaso trasparente messo a disposizione della gelateria che ha aderito all’iniziativa, che emetterà uno scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà.



Aderire è molto semplice, dal sito e dai social di Salvamamme è possibile scaricare gratuitamente le locandine da esporre nei vari punti vendita. Ogni esercizio commerciale aderente deve comunicarlo al Salvamamme in modo da poter creare poi una mappa del network di adesione in tutta Italia.

