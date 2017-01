Gemelli, nuova raccolta fondi per il cinema in ospedale

Dal 9 al 15 gennaio la campagna sulle reti Rai con sms solidale 45514. I primi dati dello studio: assistere a un film è esperienza terapeutica

240 pazienti, di cui 120 bambini. Sono loro i protagonisti del progetto di ricerca coordinato da Celestino Pio Lombardi, della Fondazione Policlinico universtiario Agostino Gemelli e responsabile scientifico di MediCinema. Uno studio la cui prima fase si concluderà nel marco prossimo, ma di cui sono già disponibili le prime evidenze: «Misurando una serie di parametri psicologici e psicomotori – spiega Lombardi – risulta un miglioramento tra il 20 e il 30 per cento nella percezione del dolore nei pazienti che hanno fatto esperienza della “terapia con cinema”».

Assistere a un film, dunque, anche se dal lettino di un ospedale, è un’esperienza terapeutica che aiuta a ridurre la percezione del dolore, portando sollievo ai malati e alle famiglie. È questo il primo risultato di uno studio sperimentale nato all’interno della prima vera sala cinematografica in un ospedale italiano aperta ad aprile 2016 all’ottavo piano del Gemelli grazie al sostegno di The Walt Disney Company Italia e alla generosità di migliaia di sostenitori. Un progetto voluto dalla onlus MediCinema Italia e dalla Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma, che adesso, grazie al sostegno del Segretariato Sociale, lanciano una nuova campagna di raccolta fondi attraverso le reti Rai. da lunedì 9 a domenica 15 gennaio, con sms solidale 45514. Nel 2017, precisano dall’ospedale, le risorse saranno destinate al perfezionamento della sala, ad assicurare continuità di offerta di film, con titoli adatti a pazienti adulti e bambini, e a sviluppare la ricerca, avviata di recente, con lo studio scientifico sugli effetti della terapia con cinema, «affinché il modello del Gemelli possa essere replicato in tanti altri ospedali italiani».

Lo studio, avviato nel mese di settembre 2016 e sviluppato ecoordinato dai ricercatori della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Gemelli, in collaborazione con i ricercatori dell’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ha l’obiettivo di misurare gli effetti della terapia attraverso il cinema nel percorso ospedaliero e nell’approccio alla malattia. Le principali applicazioni prevedono, inizialmente, l’area pediatrica e dell’età evolutiva, compresa l’interazione familiare, i pazienti chirurgici e oncologici, la clinica riabilitativa nei deficit mentali e quella terapeutica relativa a psicosi e disturbi dell’umore, l’area delle disabilità.

La sala MediCinema del Policlinico Gemelli può ospitare fino a 130 spettatori, tra pazienti, familiari, amici, volontari e operatori nell’assistenza. Il cinema accoglie anche pazienti non autosufficienti, a letto o in sedia a rotelle. Durante i primi mesi di attività, grazie alla solidarietà di tutte le società di distribuzione cinematografica, sono stati proiettati circa 40 film di prima visione, oltre 30 dei quali da quando è iniziata la programmazione fissa, nel mese di settembre. La sala MediCinema al Gemelli è stata anche scelta come sede di due anteprime: Il libro della Giungla di Jon Favreau, per l’inaugurazione, e Alla Ricerca di Dory di Andrew Stanton, per l’apertura della stagione regolare. Sono stati proiettati tutti i principali successi cinematografici in contemporanea con le sale “normali”: applauditissimi sia i film per i più piccoli del giovedì, sia per la programmazione destinata a tutte le età del martedì.

Il nuovo anno è iniziato con lo spettacolo per tutti di GGG di Steven Spielberg, in coincidenza con la festa dell’Epifania. Per portare avanti il progetto, sarà possibile contrivuire, per tutta la settimana fino al 15 gennaio, inviando un sms solidale al numero 45514, donando 2 € da telefoni cellulari TIM, Vodafone, WIND/3, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; o effettuando una chiamata da telefono fisso per donare 10 € da rete Vodafone, 5 € da rete TWT e Convergenze e 5 o 10 € da rete TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali.

9 gennaio 2017