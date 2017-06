Giornali Fisc: al via il “bando nazionale 8xmille senza frontiere”

Per contribuire a sensibilizzare sull’importanza di destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica. Il concorso è destinato ai settimanali diocesani

Anche quest’anno la Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), unitamente al Servizio Sovvenire della Cei ha pubblicato il bando nazionale “8xmille senza frontiere” per contribuire a sensibilizzare sull’importanza di destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica. Il concorso è rivolto ai settimanali diocesani. Una sezione speciale è stata aperta per quanti operano nelle televisioni iscritte all’Associazione “Corallo”. Per partecipare è necessario, in entrambi i casi, produrre un articolo o un reportage su una realizzazione, un’opera-segno o anche la storia di un sacerdote sostenuto dall’Istituto centrale del sostentamento del clero.



Quest’anno per le testate che sono anche on-line, si potrà realizzare anche un servizio supportato da un video (non obbligatorio) nella direzione di uno stile comunicativo “aperto e creativo”. Saranno selezionati gli articoli (delle testate) e i video (delle tv) realizzati entro il 31 gennaio 2018. Per altre informazioni il bando completo è a disposizione sul sito www.fisc.it. Gli articoli e i video pubblicati potranno essere utilizzati per progetti di informazione e sensibilizzazione a cura del Spse (Servizio Cei per la promozione del sostegno economico). In particolare gli articoli finalisti faranno parte della pubblicazione “Firmo dunque Dono” e diffusi su tutto il territorio nazionale.

5 giugno 2017