Giornata del Farmaco all’Università Europea di Roma

La raccolta il 5 aprile, nell’atrio dell’ateneo, in collaborazione con la Fondazione Banco farmaceutico. Potranno essere donati medicinali con almeno 8 mesi di validità

Una Giornata di raccolta del farmaco, finalizzata a sostenere diverse iniziative di solidarietà. È la proposta dell’Università Europea di Roma per mercoledì 5 aprile: dalle 10 alle 16 nell’atrio dell’ateneo di via degli Aldobrandeschi gli studenti affiancheranno gli operatori della Fondazione Banco farmaceutico, invitando a donare medicinali in buono stato di conservazione, con almeno 8 mesi di validità. Farmaci rimasti inutilizzati in un cassato oppure appositamente acquistati, andranno consegnati alla presenza di un farmacista, che provvederà a verificarne scadenza e integrità.

L’iniziativa di solidarietà, che fa parte delle attività di responsabilità sociale dell’Università Europa, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Banco farmaceutico, che ha l’obiettivo di rispondere al bisogno delle persone indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria, «testimoniando un cammino di educazione alla condivisione e alla gratuità», spiegano dall’ateneo. E rivendicano l’obiettivo di una «formazione della persona che orienti lo studente a una crescita personale e sviluppi uno spirito di servizio per gli altri».

29 marzo 2017