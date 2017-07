Giornata dell’accoglienza all’Università Europea di Roma

Il 13 luglio docenti e studenti presentano l’offerta formativa dei corsi di laurea e l’esperienza di studio nell’ateneo. Introduce il rettore padre Pedro Barrajón

È in programma per domani, giovedì 13 luglio, a partire dalle 11, l’Open day dell’Università Europea di Roma: una giornata dell’accoglienza dedicata a conoscere l’ateneo e la sua proposta di formazione umana e professionale per il futuro dei giovani. Dopo il saluto introduttivo del rettore padre Pedro Barrajón, docenti e studenti presenteranno l’offerta formativa dei corsi di laurea e l’esperienza di studio nell’università di via degli Aldobrandeschi.

Economia, psicologia, giurisprudenza, scienze della formazione primaria, turismo. Questi gli ambiti nei quali l’Università Europea di Roma offre «un percorso di crescita professionale e umana, un contesto accademico di alto livello, un’attenzione specifica alla formazione della persona».

Alle 12 è in programma la simulazione del test di ingresso a Scienze della formazione primaria; quindi spazio all’incontro con i genitori. Al termine il pranzo. Per informazioni: Sara Pelli, responsabile Orientamento e ammissioni, tel. 380.4380907 , email sara.pelli@unier.it.

