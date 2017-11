Porte aperte agli studenti delle scuole romane, venerdì 1° dicembre, nelle tre case famiglia di Villa Glori della Caritas di Roma, in occasione della Giornata mondiale di lotta all’Aids. A partire dalle 10 infatti si alterneranno sul palco del teatro all’interno della struttura gli studenti delle classi che hanno sperimentato nelle case i progetti di alternanza scuola-lavoro con le testimonianze degli operatori e degli ospiti del centro. La responsabile della case famiglia di Villa Glori parlerà di “Hiv/Aids: informazione e sensibilizzazione”. Marianna Giordano invece, dell’Area Educazione al volontariato, illustrerà il progetto di alternanza scuola-lavoro a Villa Glori. Concluderà la mattinata l’intervento del direttore della Caritas diocesana monsignor Enrico Feroci.

I licei Kennedy, Machiavelli, Ripetta e Nomentano: queste le scuole che hanno scelto le strutture Caritas per le esperienze di alternanza scuola-lavoro. Il 1° dicembre si ritroveranno insieme per questo incontro, dal titolo “Testa, cuore, mani”, al quale prenderà parte anche monsignor Feroci. In serata poi le iniziative per la Giornata mondiale di lotta all’Aids continueranno alle 20.45 con il concerto “Giovani all’Opera” e l’esibizione di Coro e solisti dell’International Opera Choir, diretto da Luca Oddo.

29 novembre 2017