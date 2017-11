San Pietro, attesi in 4mila per la Giornata mondiale dei poveri

In piazza San Pietro domenica 19 novembre, prima Giornata mondiale dei poveri, ci saranno anche le Misericordie, con un presidio sanitario per persone vulnerabili. Cinque ambulatori, che per tutta la settimana saranno a disposizione dei poveri, erogando visite e prestazioni sanitarie. Lo comunicano in una nota, segnalando anche la realizzazione di diverse iniziative caritative in tutta Italia. «Le Misericordie – si legge nella nota – sono state chiamate da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e hanno risposto positivamente attivandosi in modo veloce e positivo per rispondere a questa importante richiesta». All’interno del presidio poi i giovani volontari del Movimento delle Misericordie gestiscono un servizio di ristoro, «offrendo ristoro a tutti coloro che usufruiranno del presidio sanitario con bevande calde e snack, ma anche ascolto e sostegno psicologico».

Circa 4mila i partecipanti attesi in San Pietro, riferiscono dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, provenienti non solo da Roma e Lazio ma anche da diverse diocesi del mondo: Parigi, Lione, Nantes, Angers, Beauvais, Varsavia, Cracovia, Solsona, Malines-Bruxelles e Lussemburgo. Arriveranno accompagnate dal personale delle associazioni di volontariato; quindi, dopo la Messa, in 1.500 saranno ospiti in Aula Paolo VI per prendere parte a un pranzo festivo insieme al Papa. Gnocchetti sardi padellati con pomodoro, olive e formaggio Collina Veneta, bocconcini di vitello con verdure, polenta e broccoli di Bassano, tiramisù alla veneta, acqua, aranciata e caffè: questo il menù del giorno, preparato dal ristorante “Al Pioppeto” di Sergio Dussin. Prevista anche un’animazione musicale a cura della Banda della Gendarmeria vaticana e del coro “Le dolci note”, composto da bambini dai 5 ai 14 anni.