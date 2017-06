Giornata rifugiato, raccolta straordinaria di firme per “Ero straniero”

Molte le iniziative in programma a Roma e non solo, a sostegno della legge di iniziativa popolare per cambiare le politiche sull’immigrazione. Finora raccolte 11mila adesioni

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il comitato promotore della campagna “Ero straniero. L’umanità che fa bene” lancia in tutta Italia, fino a domenica 25 giugno, la “Ero straniero Week”: una settimana di raccolta firme straordinaria sulla legge di iniziativa popolare per cambiare le politiche sull’immigrazione e superare la legge Bossi-Fini investendo su lavoro e inclusione. I cittadini potranno firmare in decine di città, come Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze, ma anche in tanti altri Comuni più piccoli. L’obiettivo: avvicinarsi il più possibile al traguardo delle 50mila firme da raggiungere in 6 mesi per portare la legge di iniziativa popolare all’attenzione del parlamento. A oggi le firme raccolte sono circa 11mila.

Moltissimi i banchetti che saranno allestiti nelle piazze dalle organizzazioni promotrice, in questa settimana che è stata inaugurata ieri sera, 19 giugno, a Roma con la proiezione del film-documentario “Dove vanno le nuvole” di Massimo Ferrari, alla presenza di Emma Bonino, padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, e altri promotori. Oggi, Giornata mondiale del rifugiato, i due eventi principali si svolgono a Milano, con una raccolta straordinaria di firme alla Casa della carità in via Brambilla e con l’iniziativa “Unhcr Refugee Food Festival”, di fronte a Eataly Milano Smeraldo, in piazza 25 aprile.

