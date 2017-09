Giornate del patrimonio: natura protagonista

Conoscere meglio Roma attraverso le aree verdi, la zoologia, fino alla paleontologia e per riconoscere capolavori che fanno riferimento alla realtà naturale con personificazioni, simboli, allegorie pittoriche e scultoree, non solo nelle sale museali ma anche nei siti monumentali, per le strade, sui palazzi. Sabato 23 e domenica 24 settembre sono le Giornate europee del patrimonio, dedicate quest’anno al tema “Cultura e natura”. Coinvolti i musei civici, siti archeologici monumentali, ville storiche e parchi centrali e periferici.

Tra gli appuntamenti più attesi quello di sabato al Museo delle Mura, dalle 10 alle 11.30: “Difendere la città al tempo dei romani: le mura, le porte, i soldati”. Al museo di Porta San Sebastiano tutto è allestito per comprendere il concetto di mura come confine e protezione, come appendice dell’attività del soldato romano. Tanti altri gli appuntamenti di sabato, come quello all’Ara Pacis durante il quale verranno spiegate le decorazioni dell’Ara strettamente legate alla natura.

Domenica 24 alle 11 ci sarà la passeggiata a Villa Borghese: i giardini segreti (eccezionalmente aperti per l’occasione), la valle dei platani e il giardino del lago. L’itinerario terminerà all’interno del Tempio di Esculapio, realizzato su un isolotto nel laghetto di Villa Borghese, che verrà aperto al pubblico per l’occasione. Per i più piccoli, invece, il Museo civico di zoologia propone “Scienza divertente: animali da paura”: l’osservazione di animali generalmente considerati pericolosi porterà i visitatori a scoprire le caratteristiche principali e la vera natura di queste specie piene di fascino. Qui il programma completo.

22 settembre 2017