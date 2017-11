Giovani e affettività, le proposte di formazione

Obiettivo puntato sugli adolescenti, per gli Uffici pastorali della diocesi, al servizio di parrocchie e realtà ecclesiali. Tra le iniziative, il fine settimana del Servizio per la pastorale giovanile e lo stage del Catechistico

Uffici diocesani impegnati, quest’anno, sul fronte degli adolescenti, al servizio delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali. Una scelta che si inserisce nel solco del programma pastorale diocesano, dedicato all’accompagnamento delle famiglie nell’educazione dei figli adolescenti. Molte le iniziative organizzate, tra cui il fine settimana per giovani sul tema dell’affettività, che si è svolto nei giorni scorsi al Centro Santa Maria dell’Acero di Velletri, mentre prosegue la formazione degli animatori degli adolescenti nelle prefetture.

In programma invece per sabato 25 novembre alle 10, al Seminario Maggiore (piazza San Giovanni in Laterano 4), lo stage di formazione “Fratelli reali o amici virtuali? Gli adolescenti e le relazioni” promosso dall’Ufficio catechistico diocesano. Un’iniziativa pensata «facendo eco alla richiesta del vicario De Donatis perché cresca l’attenzione alla formazione dei catechisti giovani», spiegano gli organizzatori. Guideranno l’incontro Omar Marco Kamal, di Radio Dimensione Suono, Rosaria Lisi, psicoterapeuta, e monsignor Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio. Per informazioni e iscrizioni: tel. 06.69886301 – 6521.

14 novembre 2017