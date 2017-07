Giovedì 6 luglio sciopero dei trasporti

Il sindacato Sul si ferma per 24 ore, Usb e Faisa Confail per 4. Nella notte tra mercoledì e giovedì a rischio il servizio delle linee di bus N e del 913

Dopo la precettazione dello scorso 26 giugno, in programma per il 6 luglio lo sciopero dei trasporti. Metro, bus e ferrovie concesse sono a rischio per le agitazioni proclamate dai sindacati Sul, Usb e Faisa Confail. A Roma e nel Lazio la protesta interesserà le linee di Atac, Roma Tpl e Cotral. Il 6 luglio le corse sulle reti di Atac e Roma Tpl saranno garantite dall’inizio del servizio diurno e sino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.



Al di fuori di questi orari, possibili stop per bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle. Nella notte tra mercoledì e giovedì, a rischio il servizio delle linee di bus N e della linea 913, che di norma è in strada 24 ore su 24. Sui bus regionali della Cotral, il servizio del 6 luglio sarà assicurato solo dalle 5.30 e sino alle 8,29 e poi dalle 17 alle 19.59.

3 luglio 2017