Gli auguri della Cattolica al nuovo arcivescovo di Milano

«L’intera famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore accoglie con gioia la notizia della nomina, da parte del Santo Padre Francesco, di monsignor Mario Enrico Delpini alla guida dell’arcidiocesi ambrosiana, alla quale l’Ateneo dei cattolici italiani è profondamente legato fin dalla sua fondazione». Così Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, commenta la nomina del nuovo arcivescovo di Milano.



«Nel formulare le più sentite felicitazioni e i più fervidi auguri per l’alta responsabilità pastorale a monsignor Delpini – prosegue Anelli – rivolgiamo un pensiero grato e riconoscente al cardinale Angelo Scola, il quale sia come pastore della Chiesa di Milano, sia come presidente dell’Istituto Toniolo è stato in questi anni un punto di riferimento paterno e prezioso per la nostra comunità accademica». «L’attuale arcivescovo e il suo successore – conclude il rettore – sono entrambi illustri e stimati alunni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: una constatazione che ci onora, e ancor più ci stimola e incoraggia a servire la Chiesa e la società con ulteriore determinazione e impegno».

7 luglio 2017