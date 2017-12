«Gli eroi del Natale», la Natività vista con gli occhi dei bambini

All’inizio vediamo Bo, asinello indifeso, costretto a girare in tondo la macina per far arricchire un mugnaio prepotente. Mentre sembra condannato a una fatica improba e duratura, Bo sogna un futuro di libertà e di corse a perdifiato all’aperto. Proprio in quel momento la colomba Dave, che si trova vicino a lui, gli suggerisce di seguire il corteo reale che passerà da Nazareth. Bo si libera e corre verso gli spazi esterni… Comincia così, con un tono fin da subito pacato e favolistico, Gli eroi del Natale, un “nuovo cartone” che ha il coraggio di tornare ad affrontare la “più grande storia del mondo”, quella della Natività, e di farlo da un punto di vista del tutto inedito.

Uscito in sala il 30 novembre, il film porta in primo piano quelli che finora sono stati i comprimari, ossia quel mondo animale visto sempre di contorno e di sfuggita. E, in più, in mezzo al fastoso e vociante coro si snoda a poco a poco e senza invadenza la storia, appunto, della Natività. Succede infatti che, una volta scappato dalle grinfie del mugnaio, Bo trova rifugio nella casa di una giovane sposa, Maria, incinta e in comprensibile stato di apprensione. Gli eventi successivi prevedono che ci sia un re, Erode, che obbliga la popolazione a un censimento, che tutti partano per Betlemme, compresi Giuseppe, Maria e il figlio che deve nascere. Che la carovana del corteo reale venga dimenticata per lasciare spazio a una nuova direzione.

C’è una stella in cielo che brilla in modo insolito e imprevisto. Quella seguono Bo e il gruppo dei suoi fidati compagni. Ci sono a poco a poco dei volti che cominciamo a riconoscere, dopo l’asino, il bue, le pecore (per prima Ruth, che si è ribellata al gregge e ora insegue una personale voglia di indipendenza). Li riconosciamo noi, gli adulti, ma importante è che li riconosca il pubblico dei bambini, destinatari privilegiati della vicenda. Così, quasi senza accorgersene, i ragazzini riescono a operare una sintesi tra quello che viene raccontato e quello che hanno più volte sentito a scuola e a casa. La nascita di Gesù è affidata a passaggi che con intelligenza uniscono i momenti divertenti e la serietà e intensità del dettato evangelico.

Dal punto di vista linguistico, poi, la scelta di far parlare gli animali solo quando interagiscono tra loro e di limitarne l’uso della parola solo nelle occasioni “esterne”, produce effetti che richiamano a un maggiore realismo e a una più vicina verità. Forse il momento più difficile è quello di raccontare la maternità “miracolosa” di Maria: viene risolto con sobrietà, puntando su un’oggettiva difficoltà e sulla vicinanza anche somatica di Maria alle ragazzine di oggi. Intorno a lei c’è un Giuseppe pronto a dichiararsi inadeguato al compito che lo attende.



Una sorta di presa d’atto che al mistero dell’Immacolata Concezione bisogna inchinarsi e accettare la scelta operata dallo Spirito Santo. Concetti magari un po’ difficili da recepire per un bambino ma esposti con leggerezza, simpatia, sguardo comprensivo e mai severo. Nel racconto allegro e festoso che vuole celebrare la vera rivoluzione dell’umanità, intorno si muovono belle luci, un colorato paesaggio, una colonna sonora adeguata. Sono contenti gli animali (anche i cani feroci diventano buoni), siamo contenti anche noi. Forse lo sarebbe anche il Francesco dell’enciclica Laudato si’.

4 dicembre 2017