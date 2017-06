Golf, a Parco de’ Medici il torneo benefico per i bambini

L’evento è promosso dalla fondazione per l’infanzia McDonald e l’Associazione Bambino Gesù Onlus. L’anno scorso raccolti 226mila euro per accoglienza

Torna, anche quest’anno, il Torneo di Golf benefico Ronald McDonald. L’evento, giunto all’ottava edizione, si svolgerà oggi allo Sheraton Golf Parco de’ Medici di Roma. Da 8 anni Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e l’Associazione Bambino Gesù Onlus promuovono questo evento per raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’associazione no profit. «Lo scorso anno sono state raccolte donazioni per un valore di 226.000 euro che hanno contribuito a sostenere le 4 Case Ronald e 2 Family Room. Ci auguriamo che il successo si confermi anche per il 2017» commenta Fabio Calabrese, presidente della Fondazione Ronald.

Il Torneo, su un campo a 18 buche, è aperto a tutti i golfisti con handicap: una giornata all’insegna dello sport, in un contesto ricco di fascino alle porte di Roma, che si aprirà con una gara Louisiana a squadre 1 risultato su 4, cui seguirà la premiazione con aperitivo e cena, durante la quale si svolgerà la tradizionale asta benefica, nello splendido parco del circolo sportivo. All’evento parteciperanno volti noti dello spettacolo e dello sport, tra cui Giulia Arena (Miss Italia nel 2013 e attualmente presentatrice tv) e Giammarco Saurino (attore e co-protagonista della fiction “C’era una volta Studio Uno”) in veste di conduttori della serata.



Presente in Italia dal 1999, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia porta avanti la sua missione di implementare, in modo diretto, la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie, attraverso Case Ronald e Family Room. Strutture di accoglienza situate nelle adiacenze di complessi ospedalieri d’eccellenza o direttamente al loro interno, grazie alle quali è possibile tenere la famiglia vicina quando la cura è lontana.

Oggi in Italia le Case sono 4: due a Roma, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Family Room all’interno dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e una all’interno dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, Fondazione ha supportato più di 35.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 160.000 pernottamenti.

22 giugno 2017