I 4 anni di Papa Francesco, gli auguri della Cei

A 4 anni dall’elezione al soglio di Pietro, la presidenza della Cei rivolge a Papa Francesco sentimenti di «ringraziamento e preghiera». In questi anni, si legge nel messaggio di auguri, «guardando alla sua persona, siamo cresciuti nella consapevolezza della nostra vocazione cristiana, sacerdotale ed episcopale».

I vescovi italiani porgono quindi «quattro grazie» al Papa: «Grazie per aver posto al centro del suo pontificato quella Misericordia che a noi viene incontro nel volto di Gesù Cristo. Grazie per il suo esempio, fatto di semplicità e vicinanza, attraverso il quale trasmette al mondo la verità del messaggio evangelico». E ancora, «grazie per le sue instancabili esortazioni a non lasciarsi trascinare in una cultura dell’indifferenza e della disperazione, ma a vivere una prossimità animata da fiducia e speranza. Grazie, infine, Santità, per la sua incessante richiesta di preghiera, strumento di benedizione e di beneficio spirituale per tutti».

13 marzo 2017