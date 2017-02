I bambini coloreranno la metropolitana

I vagoni verranno decorati con i disegni degli studenti delle elementari: la campagna di Atac contro le scritte sui treni imbrattati da writers e vandali

Al via la nuova campagna di Atac per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei temi del decoro e del rispetto dei mezzi del trasporto pubblico. L’idea è quella di coinvolgere i più piccoli, gli studenti di tutte le classi delle scuole elementari di Roma per realizzare un “Treno dell’Arte”. I bambini vincitori del concorso avranno la possibilità di decorare un vagone della metropolitana. «Vogliamo che la metro si colori. L’immaginazione dei bambini contro le scritte dei vagoni imbrattati dai vandali» ha spiegato il sindaco Virginia Raggi.

Il concorso, patrocinato dall’assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e dell’assessorato alla Mobilità è promosso dall’XI Commissione Consiliare Permanente Scuola e dalla III Commissione Consiliare Permanente Mobilità di Roma Capitale. Ogni classe partecipante (senza limite numerico per ogni scuola) realizzerà e sceglierà il miglior disegno, che potrà essere realizzato da un singolo bambino o potrà essere il frutto di un progetto di classe. Alla fine verranno selezionati 60 disegni vincitori che andranno a decorare un intero treno della metropolitana (sei vagoni) che circolerà per sei mesi. La partecipazione al concorso è gratuita.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante un evento che si terrà presso la sede storica di Atac in via Prenestina, all’interno delle officine centrali. In quell’occasione le classi partecipanti avranno a disposizione un «passaporto per la libera circolazione», che consentirà ai più piccoli e ai loro accompagnatori di viaggiare liberamente e gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico per raggiungere la location della premiazione. Inoltre, le 60 classi vincitrici verranno premiate con una matinèe al teatro, una visita guidata a un mostra e un’attività ludico formativa.

24 febbraio 2017