I cristiani di Aleppo accettano la sfida della riconciliazione

Dopo oltre 4 anni di assedio, la città prova a rialzare la testa. Rimettendo insieme anche i pezzi di una società colpita nella sua millenaria tradizione di tolleranza e convivenza

Aleppo prova a rialzarsi dopo oltre 4 anni di guerra. La conquista dei quartieri orientali, o almeno di quel che resta, da parte delle forze fedeli al presidente Assad, sostenute dall’aviazione russa, dai volontari iraniani e da quelli libanesi di Hezbollah, ha posto fine ad un assedio iniziato a luglio del 2012. Oggi si contano i danni. Enormi. Case, strade, ospedali, mercati, fabbriche, infrastrutture e scuole devastate. La stessa grande moschea degli Omayyadi, simbolo della bellezza di un tempo, è ormai un cumulo di macerie tra le quali si muovono i tecnici russi che coordinano le operazioni di sminamento. Nonostante ciò la popolazione cerca di tornare a una parvenza di normalità, grazie anche alla riapertura di 23 scuole nella zona Est, e la conseguente ripresa delle lezioni per 6.500 alunni. Dopo quattro anni, poi, è tornato a sferragliare un treno pendolare in città e, nello stadio, si è giocata una partita ufficiale davanti a circa 5mila spettatori. La speranza della popolazione civile è che la tregua tenga e si ricostruisca tutto come era prima, non solo le case ma anche l’unità sociale. La riconciliazione nazionale: forse è proprio questa la grande sfida che attende la Siria e Aleppo, quando la guerra non è ancora finita. E così in attesa di conoscere l’esito dei Colloqui di pace di Ginevra, previsti il 20 febbraio, le truppe siriane si sono avvicinate al territorio controllato dall’Isis portandosi a ridosso di al Bab, l’ultima roccaforte in mano al Califfo nella provincia di Aleppo, considerata strategica da quasi tutte le parti in guerra.

Sfida da vincere. La sfida della riconciliazione non spaventa la comunità cristiana della città che continua a fare il possibile per aiutare tutta la popolazione, alimentando la convivenza, l’unico mezzo valido per rimettere insieme i pezzi di una società colpita anche nel cuore. Monsignor Jean-Clement Jeanbart, arcivescovo greco-melkita di Aleppo è ottimista ma non si nasconde le difficoltà. «Non si sentono più tanti razzi e bombe. La vita in città resta difficile – afferma -, mancano acqua, elettricità e lavoro. Ma siamo vivi, la città è libera. Le scuole stanno riaprendo. Come comunità cristiana aiutiamo tante famiglie a fare fronte ai bisogni primari come il cibo e elettricità che acquistiamo dai generatori sulle strade. Abbiamo dei furgoncini che portano cisterne di acqua in giro. Fino ad oggi abbiamo risistemato 300 case colpite dalla guerra e aiutato 80 giovani ad avviare una attività commerciale con dei prestiti a fondo perduto. Si sta lavorando per riattivare strade e comunicazioni ferroviarie. Sono riprese anche le partite di calcio e di basket». Lo sguardo è rivolto al presente ma anche agli imminenti Colloqui di pace di Ginevra. «Sono ottimista”», dice l’arcivescovo che spera che «la riconciliazione tra Russia e Stati Uniti sarà positiva non solo per la Siria ma per il mondo intero. I cambi nella politica turca, russa e statunitense possono essere un buon viatico verso un negoziato di pace. Da parte mia sono sempre più convinto che quando i mercenari stranieri saranno usciti dal nostro Paese i siriani potranno far rivivere la loro grande tradizione di convivenza e di dialogo. La Siria deve restare un Paese sovrano e non in balia della potenza di turno».