I “Quaderni intelligenti” delle Paoline per i bambini del Malawi

L’iniziativa di solidarietà a sostegno delle religiose che nel Paese africano gestiscono una piccola libreria in un container, per tutto il 2017

È dedicato ai bambini del Malawi il progetto di solidarietà delle Paoline per il 2017. Fino alla fine dell’anno infatti l’associazione Paoline onlus distribuisce “Quaderni intelligenti” per aiutare uno dei Paesi più poveri dell’Africa. Lo scopo, spiegano dalla sede romana della onlus, è supportare le quattro Figlie di San Paolo presenti da un anno in Malawi, che gestiscono una piccola libreria in un container, «fornendo loro tanti Quaderni intelligenti, in modo da sostenerle nell’avvio dell’apostolato paolino, in un territorio che presenta tante difficoltà. Questo nuovo progetto – aggiungono – lo vogliamo affidare all’intercessione della Prima Maestra Tecla, nel 53° anniversario della sua morte».

Le quattro facciate della copertina dei quaderni, attraverso delle illustrazioni, diventano quindi «un modo semplice per insegnare e trasmettere l’amore per la propria nazione, gli elementi base di igiene, l’importanza e l’uso dell’acqua, come coltivare un orto e così via». L’iniziativa è illustrata in una cartolina che, per raccogliere fondi e offerte, viene data alle persone che visitano i Centri. Per informazioni: www.paoline.org.