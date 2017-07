I vescovi di Francia ricordano padre Jacques Hamel

La dichiarazione del presidente della Conferenza episcopale: «Ucciso un prete che è divenuto il simbolo di una vita vissuta con gli altri, per gli altri»

«È stato uno di quegli avvenimenti impensabili che lasciano senza parole e che diventano portatori di una grande testimonianza, fonte d’insegnamenti per tutti». Il vescovo di Marsiglia George Pontier, presidente della Conferenza episcopale francese, ricorda, in una dichiarazione pubblicata questa mattina, lunedì 24 luglio, padre Jacques Hamel, il sacerdote di 85 anni assassinato il 26 luglio 2016 mentre celebrava la Messa nella chiesa di St-Etienne-du-Rouvray. «La comunità cristiana, e ben oltre, la società francese, se lo ricorda», scrive il presule. Né vuole dimenticare «chi gli era vicino, la sua famiglia, le altre vittime, la sua parrocchia, feriti nei loro affetti e legami umani profondi».

A essere ucciso – le parole di monsignor Pontier – è stato «un uomo tra gli uomini», come ha detto anche la sorella Roseline, un «prete che è divenuto il simbolo di una vita vissuta con gli altri, per gli altri, una vita di fedeltà quotidiana, radicata nell’amore di colui che si è fatto uno di noi per amore, il Cristo». Questa vita è diventata «modello e incoraggiamento per tutti». Il vescovo di Marsiglia rivolge poi un invito particolare a «pregare per la Francia» quando si festeggerà l’assunzione di Maria, il 15 agosto prossimo: «Chiediamo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, di poter avere tanti uomini e donne che nella loro vita ordinaria vivono per gli altri e con gli altri. Che la fraternità tanto desiderata diventi una realtà. Che ispiri le nostre scelte personali e le scelte di coloro che hanno responsabilità a qualsiasi livello».

