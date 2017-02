I vescovi: gli insegnati di religione, «testimoni credibili»

Diffuso il messaggio Cei a studenti e genitori in vista della scadenza per la scelta di avverlesi dell’Irc nell’anno scolastico 2017-2018



«Non è una dichiarazione di appartenenza ad una religione, né è un modo per influenzare la coscienza di qualcuno, ma vuole esprimere solo la richiesta alla scuola di voler essere istruiti anche su quei contenuti religiosi previsti dalle Indicazioni didattiche e che costituiscono una chiave di lettura fondamentale della realtà in cui noi tutti oggi viviamo». La presidenza della Cei definisce così, nel messaggio rivolto a studenti e genitori, la scelta di avvelarsi o meno dell’insegnamento della religione cattolica: una decisione ormai imminente per l’anno scolastico 2017-2018. «Papa Francesco – si legge nel testo – ripete spesso che stiamo vivendo non solo un’epoca di cambiamenti e trasformazioni, ma proprio un “cambiamento di epoca” e anche la società italiana può ormai definirsi plurale e multiculturale, ma la storia da cui veniamo è un dato immodificabile e le tracce che in essa ha lasciato e continua ad offrire la Chiesa cattolica costituiscono un contributo alla crescita della società di tutti».

La presidenza della Conferenza episcopale italiana invita dunque studenti e genitori «a compiere questa vostra scelta non solo a partire dalle vostre posizioni religiose e dalla consapevolezza del valore dell’insegnamento della religione cattolica, ma anche e soprattutto sulla base di una reale conoscenza dei contenuti propri di questa disciplina scolastica». Il valore aggiunto, secondo i vescovi, sta nella possibilità di «trovare negli insegnanti delle persone professionalmente molto qualificate, ma anche testimoni credibili di un impegno educativo autentico, pronti a cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni persona e ad accompagnare ciascuno nel suo personale ed autonomo percorso di crescita».

Ancora, richiamando quanto pubblicato nel volume “Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione nella scuola italiana”, i vescovi sottolineano che «il volto attuale dell’Irc», l’insegnamento della religione cattolica, appunto, è «assai diverso da quello delineato dalla situazione sociale e culturale dell’Italia del 1985, quando fu firmata la Prima Intesa sull’Irc dopo la Revisione del Concordato». La “prova” a cui fa riferimetno il titolo del volume, proseguono, è «quella della scolarizzazione della disciplina, cioè della compatibilità dell’Irc con finalità e metodi della scuola, e gli autori della ricerca ritengono che si tratti di una prova superata in maniera egregia».