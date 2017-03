Il 2 aprile Francesco a Carpi: il programma della visita

Nella mattina la Messa, con la benedizione di tre “prime pietre”, quindi il pranzo e l’incontro con sacerdoti, seminaristi e religiosi. L’omaggio alle vittime del terremoto



Reso noto oggi, 1° marzo, dalla diocesi di Carpi il programma della visita pastorale di Papa Francesco, il prossimo 2 aprile. Il pontefice partirà alle 8.30 dall’eliporto vaticano per atterrare alle 9.45 al campo di rugby, nella pista di atletica “Dorando Pietri”, a Carpi. Alle 10 la Messa in piazza Martiri, con la benedizione di tre prime pietre: quelle della chiesa nuova della parrocchia di Sant’Agata di Carpi, della casa di esercizi spirituali di Sant’Antonio in Mercadello, a Novi di Modena, e della cittadella della carità di Carpi.

La mattinata si chiuderà alle 12 con la preghiera dell’Angelus, quindi il pranzo, nel Seminario vescovile. Nel pomeriggio alle 15, nella cappella del Seminario, Francesco incontrerà sacerdoti, seminaristi, religiosi e religiose della diocesi, quindi alle 15.45 il trasferimento in auto a Mirandola, dove alle 16.30 farà visita al duomo di Mirandola, ancora inagibile a seguito del sisma. Da ultimo, alle 17 nella parrocchia di San Giacomo Roncole di Mirandola il pontefice renderà omaggio al monumento delle vittime del terremoto, prima di decollare, alle 17.30, dall’attiguo campo sportivo.

