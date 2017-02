Il 2 aprile la visita del Papa a Carpi

L’annuncio della Sala stampa vaticana. Il vescovo Francesco Cavina: «Viene a incontrare una Chiesa che vive un momento di speranza dopo le conseguenze del sisma del 2012»

Dopo la visita a Milano, in programma per il 25 marzo, ancora una tappa italiana per Papa Francesco: il 2 aprile infatti il pontefice si recherà in visita pastorale nella diocesi di Carpi. A dare l’annuncio, la Sala stampa vaticana, che ricorda anche la successiva data italiana nell’agenda del pontefice: il 27 maggio, destinazione Genova. Intanto al pontefice arriva la gratitudine del vescovo di Carpi Francesco Cavina, che assicura che «la diocesi saprà prepararsi con impegno ed entusiasmo per accogliere il successore di Pietro, dopo che sabato 25 marzo avverrà la solenne riapertura della chiesa cattedrale di Carpi, come da programma definito», con una celebrazione fissata per le 10.30.

Nelle parole del presule, il profondo ringraziamento a Francesco che «viene a incontrare una Chiesa che sta facendo un cammino significativo di fede e che vive un momento di speranza dopo le conseguenze del sisma del 2012». Monsignor Cavina assicura che «tutta la comunità cristiana e civile, in ogni sua espressione, dopo essersi stretta con impegno e dedizione per permettere i solenni festeggiamenti e le iniziative previste per la riapertura della propria chiesa cattedrale, si stringerà con calore e affetto attorno alla persona del Santo Padre per ascoltare dalla sua voce parole di incoraggiamento a proseguire, con fede e speranza, sulla strada che egli ha tracciato per confermare sempre più in Cristo anche la Chiesa di Carpi».

28 febbraio 2017