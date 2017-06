Il 21 giugno arriva la Festa della Musica

In città

Per la prima volta, la musica potrà arrivare ovunque: tutti potranno ascoltare, cantare, suonare. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito

Esaltare della musica il carattere di comunicazione e dialogo, facendone uno strumento di condivisione. È questo l’obiettivo della Festa della Musica di Roma del prossimo 21 giugno. Per la prima volta chiunque può scendere in piazza e suonare e cantare. Basta volerlo, saperlo fare, organizzarsi per quel che serve e iscriversi, online, al sito della festa. L’idea è portare chi ama la musica, e la fa, a incontrarsi, scambiarsi idee, proporle a chi passa e ascolta.

Il sito web è il centro propulsore della festa e a breve, raccolte le adesioni, ne conterrà il programma e lo aggiornerà progressivamente. Il tutto è anche su Facebook e Twitter @FestaMusicaRoma (hashtag #festadellamusicaroma e #FdM2017). La Festa della Musica di Roma 2017, promossa da Roma Capitale (Assessorato Crescita culturale –Dipartimento Attività Culturali), è una tappa della Festa della Musica su scala nazionale, coordinata dal MIBACT. Collaborano all’edizione romana Atac, Roma servizi per la mobilità e, per la comunicazione, Zetema progetto cultura.

8 giugno 2017