Il 30 marzo Open day all’Università Europea di Roma

Giornata dell’accoglienza, giovedì 30 marzo, all’Università Europea di Roma: docenti e studenti presenteranno l’offerta formativa dei corsi di laurea e l’esperienza di studio nell’ateneo di via degli Aldobrandeschi, che offre corsi in economia, psicologia, giurisprudenza, scienze della formazione e turismo.

L’Open day si aprirà alle 15, con un saluto introduttivo e la presentazione delle attività di formazione della persona. Seguirà, alle 15.30, la presentazione dei corsi di laurea; alle 16.30 la prova di ammissione e la simulazione del test di ingresso alla facoltà di Scienze della formazione primaria.

Parallelamente allo spazio riservato ai giovani, l’ateneo offre anche “Open Genitori”: uno spazio apposito dedicato a genitori e insegnanti, per permettere loro di conoscere al meglio l’ambiente formativo che accoglierà i loro ragazzi. Per tutti comunque, dichiarano dall’ateneo, genitori e ragazzi, la Giornata sarà «un’occasione per conoscere il campus e gli ambienti di studio, scoprire gli elementi distintivi e di eccellenza che l’Università Europea di Roma riserva ai suoi studenti: un percorso unico di crescita professionale e umana, un contesto accademico di alto livello, un’attenzione specifica alla formazione della persona».

28 marzo 2017