Il Bambino Gesù a Bangui per formare nuovi medici

Siglato un accordo tra l’ospedale pediatrico e i ministeri dell’Educazione e della Salute della Repubblica Centrafricana. L’obiettivo: migliorare i servizi sanitari per i bambini



«Formare nuovi medici presso l’Università di Bangui al fine di migliorare il servizio offerto dall’ospedale pediatrico della Capitale centrafricana». Questo l’obiettivo dell’accordo siglato il 23 gennaio a Bangui, nella Repubblica centrafricana, tra l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, il ministero dell’Educazione nazionale, dell’insegnamento superiore e della ricerca scientifica e il ministero della Salute, dell’igiene pubblica e della popolazione. Hanno firmato l’accordo la presidente del Bambino Gesù,Mariella Enoc, il ministro dell’Educazione nazionale Aboubakar Moukadas Noure e il ministro della Salute Fernande Djenbgot.

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, d’intesa con la Nunziatura apostolica nella Repubblica Centrafricana, si legge in una nota, «si impegna a mettere a disposizione parte delle risorse umane ed economiche necessarie per la messa in opera dei contenuti del progetto, nel nome del rispetto, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia e con la volontà di migliorare i servizi sanitari, soprattutto quelli rivolti ai bambini». L’accordo, chiariscono dall’ospedale, «rispecchia la ferma volontà di Papa Francesco di continuare a manifestare con opere concrete la sua prossimità alla Repubblica Centrafricana, che porta quotidianamente nel cuore dalla sua visita pastorale a Bangui del novembre 2015».

25 gennaio 2017