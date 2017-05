Il cardinale Bassetti è il nuovo presidente della Cei

L’annuncio dato da Bagnasco al termine della Messa, nella basilica vaticana. Classe 1942, è presidente dei vescovi dell’Umbria dal 2012

«Ho l’onore e il piacere di comunicare che il Santo Padre ha nominato il cardinale Bassetti presidente della Conferenza episcopale italiana». Con queste parole il cardinale Angelo Bagnasco ha annunciato il nome del suo successore alla guida dei vescovi d’Italia, al termine della Messa celebrata questa mattina, mercoledì 24 maggio, nella basilica vaticana. Sarà quindi Gualtiero Bassetti a presiedere la conferenza stampa di chiusura dell’assemblea generale giovedì 25 maggio alle 13.30, nell’atrio dell’Aula Paolo VI, in Vaticano.

Nato il 7 aprile 1942 a Popolano, nel comune di Marradi (Firenze), Gualtiero Bassetti è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1966 nella sua arcidiocesi di Firenze, divenendo vice parroco a San Salvi. Dal 1968 presta servizio presso il Seminario minore, come assistente e responsabile della pastorale vocazionale e quindi, dal 1972, come rettore. Nel 1979 il cardinale Giovanni Benelli lo nomina rettore del Seminario maggiore. Nel 1990 diventa pro-vicario generale e dal 1992 vicario generale dell’arcidiocesi di Firenze.

È Giovanni Paolo II a eleggerlo vescovo di Massa Marittima-Piombino il 9 luglio 1994; la consacrazione episcopale è per mano del cardinale Silvano Piovanelli, l’8 settembre 1994. Il 21 novembre 1998 è trasferito alla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, nella quale fa il suo ingresso il 6 febbraio 1999; la guida per undici anni, fino a quando Benedetto XVI non lo nomina arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il 16 luglio 2009. Il 29 giugno dell’anno seguente, nella basilica di San Pietro a Roma, riceve il pallio, insegna propria degli arcivescovi metropoliti.

Il 16 dicembre 2013 Papa Francesco lo chiama a far parte della Congregazione dei vescovi; lo stesso pontefice, il 12 gennaio 2014, ne annuncia la nomina a cardinale, creandolo tale nel Concistoro del 22 febbraio 2014 e affidandogli il titolo di Santa Cecilia. Nel frattempo, è vice presidente della Cei dal 2009 al 2014. Dall’ottobre 2012 è presidente della Conferenza episcopale umbra. Ancora, è membro della Congregazione per i vescovi e di quella per il clero e del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.

