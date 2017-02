Il chirografo di Francesco all’Emi per la mostra su “Evangeli Gaudium”

Curata da Paolo Rodari, l’esposizione itinerante presenta in 15 pannelli il contenuto di quello che il Papa considera il «programma» del suo pontificato

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù». Inizia così, con la citazione dell’incipit di Evangelii Gaudium, il chirografo indirizzato da Papa Francesco all’Editrice missionaria italiana in occasione dell’esposizione dedicata proprio all’esortazione apostolica firmata Bergoglio, ideata da Emi e curata del giornalista Paolo Rodari, di Repubblica. Quindici pannelli corredati di foto, nei quali il testo del Papa viene presentato attraverso altrettante parole chiave e citazioni, con attualizzazioni ed esempi, e commentato dalle parole di un testimone della fede del nostro tempo. A fare da filo conduttore, il tema “Una Chiesa che esce. Per conoscere e vivere Evangelii Gaudium”.

Il chirografo, vale a dire un biglietto scritto di suo pugno dal pontefice, continua con l’auspicio che «i testi e le immagini di questa mostra possano far crescere il desiderio di uscire e contagiare tutti con la bellezza della fede». Firmato: Francesco. Proprio queste parole figurano sul primo pannello della mostra predisposta da Emi e che a breve verrà esposta in diverse località d’Italia. A fare giungere il biglietto a Emi, il predetto della Segreteria per la comunicazione Dario Edoardo Vigangò. «Per noi – afferma Lorenzo Fazzini, direttore della casa editrice di 15 istituti missionari in Italia – è motivo di grande gioia». Anzitutto, perché, «come più volte già avvenuto, Francesco riconosce il valore della testimonianza di tanti missionari e missionarie impegnati quotidianamente nell’annuncio del Vangelo in ogni parte del mondo».

Ancora, prosegue Fazzini, «avendo presentato a Papa Francesco la mostra “Una Chiesa che esce”, il suo biglietto ci conferma il fatto che gli è piaciuta la scelta di “attualizzare” il messaggio dell’Evangelii Gaudium in una serie di pannelli grazie alla “penna” di Paolo Rodari e ad alcune opportune citazioni di autori del nostro catalogo, parole che interloquiscono in maniera feconda con quelle di Papa Francesco, al quale va il nostro sincero grazie per questo segno di vicinanza».

Al momento la casa editrice è al lavoro per realizzare la versione del percorso catechetico sull’esortazione apostolica anche in altre lingue. Per informazioni: www.emi.it, animazione@emi.it, tel. 051.326027.

21 febbraio 217