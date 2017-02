Il Fatebenefratelli semplifica la presa in carico del paziente

Firmato un accordo grazie al quale basterà recarsi in una delle 80 farmacie aderenti per usufruire di una rete integrata di servizi e prestazioni sanitarie

L’Ospedale Fatebenefratelli e il Consorzio per l’assistenza primaria (Cap) hanno stipulato un accoro che permette di usufruire di «una rete integrata di servizi – si legge in una nota – in grado di offrire una vasta gamma di prestazioni sanitarie, di visite specialistiche e di esami diagnostici. Per accedere a queste prestazioni – prosegue la nota – basterà recarsi in una delle farmacie aderenti al Cap, che costituiscono il primo “snodo” per la presa in carico del paziente: veri e propri “centri servizi” costantemente a disposizione dell’utenza».

L’obiettivo della partnership – spiegano i promotori – è «avvicinarsi al paziente abbattendo non solo le barriere logistiche legate a difficoltà di spostamento ma anche quelle temporali legate ai tempi di attesa con cui i cittadini romani devono confrontarsi quotidianamente. Per un’ecografia addominale, ad esempio, la disponibilità offerta tramite farmacia sarà immediata” mentre “per una visita diabetologica, l’attesa sarà inferiore ai due giorni. Anche la Tac total body, che di solito richiede mesi di attesa nelle strutture pubbliche, tramite prenotazione in farmacia sarà immediatamente disponibile». Il tutto – conclude la nota – «a costi sostenibili ed accessibili».

10 febbraio 2017