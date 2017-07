Il Forum: «Subito un ministro della famiglia»

Dopo le dimissioni del ministro Costa, il presidente De Palo chiede al premier di sostituirlo rapidamente, in vista della Conferenza nazionale di fine settembre

«Apprendiamo con dispiacere la decisione del ministro Costa di lasciare i suoi incarichi di governo ed in particolare quello sulle politiche della famiglia». Il presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari Gigi De Palo commenta così le dimissioni del ministro Enrico Costa. La richiesta rivolta al premier Gentiloni è quella di sostituirlo rapidamente, in vista delle prossime scadenze che riguardano al famiglia. «Ci dispiace soprattutto – dichiara De Palo – che questa decisione arrivi a poche settimane dall’annunciata e attesa Conferenza nazionale sulla famiglia che si celebrerà a Roma il 28 e 29 settembre e dalla quale ci si aspettava un’inversione di tendenza sull’attenzione alle famiglie».

Purtroppo, osserva ancora il presidente del Forum, «i temi e le logiche della politica finiscono sempre per mettere in secondo piano gli interessi del Paese. Ancora una volta le famiglie e il Bene Comune vengono sacrificati sull’altare dell’interesse particolare». Di qui l’appello al premier Gentiloni, che ha assunto ad interim le deleghe di Costa: «Nomini nei prossimi giorni un ministro alla Famiglia che non solo si impegni a portare avanti le istanze fiscali delle famiglie nella prossima legge di Stabilità, ma anche che confermi la data della Conferenza nazionale sulla famiglia alla quale lo staff di governo, l’associazionismo e la società civile tutta, stanno da tempo e con impegno lavorando. Non gettiamo in mare un anno di lavoro».

20 luglio 2017