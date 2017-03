Il Papa a Milano: il programma della visita

Il decollo da Fiumicino alle 7.10 del 25 marzo. Prima tappa: “Case bianche” del quartiere Forlanini. La visita a San Vittore. A San Siro l’incontro con i ragazzi

Decollerà da Fiumicino alle 7.10 l’aereo che sabato 25 marzo porterà Papa Francesco a Milano: l’atterraggio a Linate è previsto per le 8. Inizierà così la visita del pontefice all’arcidiocesi guidata dal cardinale Scola. Prima tappe: “Case bianche” del quartiere Forlanini, dove Francesco incontrerà due famiglie nei rispettivi appartamenti; quindi si soffermerà con i residenti sul piazzale.

Lo rende noto la Sala stampa vaticana, che ha diffuso il programma ufficiale della visita, in cui figura anche l’incontro con i rappresentanti di famiglie rom, islamici, immigrati e abitanti del quartiere. Alle 10 un altro incontro, questa volta in duomo, con i sacerdoti e i consacrati, in apertura del quale il cardinale Scola rivolgerà il suo saluto al Papa, che poi risponderà ad alcune domande dei sacerdoti. Alle 11 la recita dell’Angelus, quindi la benedizione, sul sagrato del duomo.

Dopo l’impegno con i sacerdoti, Francesco visiterà la Casa circondariale di San Vittore, pranzando con cento detenuti nel Terzo Raggio, alle 12.30. Quindi il trasferimento in auto al Parco di Monza, dove, alle 15, presiederà la Messa, davanti ai fedeli della diocesi di Milano e a quelli delle altre diocesi lombarde che vorranno aggiungersi. Ancora, alle 16.30 il Papa si sposterà in auto allo Stadio Meazza-San Siro per l’incontro con i ragazzi che hanno ricevuto la cresima nel corso dell’anno, alle 17.30. Alle 18.30 il congedo, quindi il decollo da Linate, per rientrare a Roma per le 19.30.

9 marzo 2017