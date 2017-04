Il Papa pregherà sulla tomba di don Lorenzo Milani

L’omaggio, il prossimo 20 giugno, nel 50mo anniversario della morte. Lo stesso giorno Francesco visiterà anche i luoghi di don Primo Mazzolari

«Accogliendo l’invito del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, il Santo Padre visiterà Barbiana e pregherà sulla tomba di don Lorenzo Milani martedì 20 giugno». La notizia giunge dalla diocesi fiorentina. L’omaggio di Papa Francesco alla tomba di don Milani avviene nel 50° anniversario della sua morte, avvenuta il 26 giugno 1967. Ciò significa che nello stesso giorno Bergoglio visiterà i luoghi di due preti “profetici”: don Primo Mazzolari, come annunciato, e lo stesso don Milani.



La visita si svolgerà anche a Barbiana, come a Bozzolo, «in forma riservata e non ufficiale e prevede un incontro del Papa con i discepoli di don Milani, un gruppo di sacerdoti fiorentini e alcuni ragazzi seguiti da realtà caritative, di intervento sociale, ed educativo della diocesi». Papa Francesco sarà a Barbiana «nella seconda parte della mattinata del 20 giugno, dopo le ore 11, e si fermerà al cimitero, nella chiesa e nella canonica».

Il cardinale Betori esprime «la grande gioia della Chiesa fiorentina per questa visita, ed è grato al Santo Padre per questo segno di attenzione alla nostra arcidiocesi e a un sacerdote che ne ha illuminato la storia del secolo scorso, in un cammino personale, che pur dovendo sopportare tensioni e incomprensioni, ha visto don Milani rimanere sempre fedele a Cristo e alla Chiesa».

Il Papa, in un videomessaggio per la presentazione dell’opera omnia di don Milani alla Fiera dell’editoria, ha detto: «L’inquietudine di don Lorenzo Milani non era frutto di ribellione ma di amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quello che era il suo gregge, per il quale soffriva e combatteva, per donargli la dignità che, talvolta, veniva negata». «Come educatore ed insegnante – ha aggiunto il Papa – egli ha indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo avanzati e difficili da comprendere. La sua era un’inquietudine spirituale – ha concluso il Papa – alimentata dall’amore per Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che sognava sempre più come “un ospedale da campo” per soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati».

24 aprile 2017